Oasport.it - Basket, l’Olimpia Milano ospita il Partizan in uno “spareggio” playoff

Torna in campo domani l’EA7 Emporio Armaniper il secondo match del doppio turno settimanale di Eurolega e all’Unipol Forum di Assago arriva ilBelgrado. Entrambe le formazioni hanno vinto, e convinto, ieri sera e ora si sfideranno in un vero e proprioin chiave.La squadra di Ettore Messina, infatti, è attualmente settima, aspettando le partite di questa sera, con 12 successi e 9 ko. I serbi, invece, sono dodicesimi, con 10 vittorie e 11 sconfitte. Mirotic e compagni, dunque, puntano a confermarsi sul parquet amico per continuare la corsa verso la zona, forti anche del +7 ottenuto all’andata a Belgrado. Vincendo, dunque,staccherebbe nettamente il, mettendo in tasca anche il vantaggio nel doppio confronto.Discorso opposto per i serbi, obbligati a provare il colpaccio al Forum per non vedere la zona play-in allontanarsi troppo e, inoltre, provare a riportare dalla loro parte la sfida diretta in caso di arrivo a pari punti.