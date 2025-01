Avpn Vera Pizza Day al via dalla mezzanotte di venerdì 17 | maratona non stop in 19 Paesi

Leggi su Ildenaro.it

Prenderà il via allo scoccare delladi17 gennaio, con l’accensione del tradizionale fuoco di Sant’Antuono, presso la sede della Associazionecenapoletana di Napoli a Capodimonte ladelDay, l’evento che racconta lae il suo valore culturale in tutti i continenti. In questa edizione ilDay attraverserà 19, tra cui le novità costituite da Qatar e Filippine; 22 le masterclass in programma, tutte in diretta sul canale YouTube diper un’intera giornata a temache abbraccia tutti i continenti. Tra queste, anche quella con gli scienziati della Base Concordia in Antartide. Al termine delDay, l’AssociazioneceNapoletana salirà sul palco del Sigep World, dal 18 al 22 gennaio presso la Fiera di Rimini, con ilClub, presso il Padiglione B8 che ospiterà anche uno stand “firmato”