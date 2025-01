Formiche.net - Autostrade spinge sulla transizione con Mobilize. Ecco come

Chi possiede un’auto elettrica sa bene cosa si prova ogni qual volta la percentuale della batteria scende sotto la soglia di guardia. Per questoper l’Italia si prepara a irrobustire la rete di colonninerete viaria nazionale extra-autostradale, dando il suo personalissimo contributo alla. E in un frangente di mercato, per giunta, decisamente fluido, con i grandi costruttori europei impegnati da una parte nel rere l’assalto delle case cinesi, dall’altra nel tarare, sfida tutt’altro che facile, la produzione su veicoli sempre più elettrici e meno endotermici.L’infoltimento della rete di punti ricarica potrà esercitare un effetto emotivo rassicurante su chi è ancora indeciso se acquistare un’auto verde., la marca di Renault dedicata alle nuove mobilità e Free To X, filiale diper l’Italia, hanno infatti annunciato un’operazione che punta ad accelerare lo sviluppo della rete di stazioni di ricarica ad alta potenza in Italia.