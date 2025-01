Liberoquotidiano.it - "Accordo epico possibile solo con la mia elezione". Clamoroso Trump: annuncia la pace Israele-Hamas e sgancia la bomba: "Presto..."

Fonti israeliane confermano a Times of Israel che l'traper il cessate il fuoco a Gaza e per la liberazione degli ostaggi israeliani è stato raggiunto. Come lo conferma questa sera "un alto diplomatico straniero" ad Hareetz. E sempre al quotidiano israeliano una fonte israeliana ha spiegato che "è stata risolta la crisi" che si era venuta a creare dopo cheaveva presentato nuove richieste sul l Corridoio Filadelfia lungo il confine traed Egitto. L'che sarebbe stato raggiunto daprevederebbe una fase iniziale di cessate il fuoco di sei settimane, il ritiro graduale delle forze israeliane, il rilascio degli ostaggi detenuti ancora dae il rilascio dei detenuti palestinesi detenuti da. Lo scrive Reuters anticipando alcuni dei contenuti dell'intesa.