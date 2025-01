Oasport.it - A che ora Sonego-Fonseca, Australian Open 2025: programma esatto, tv, streaming

Lorenzosarà chiamato ad un arduo confronto nel secondo turno deglidi tennis: domani, giovedì 16 gennaio, l’azzurro dovrà vedersela con il talentuoso qualificato brasiliano Joao, che all’esordio ha estromesso il numero 9 del tabellone, il russo Andrey Rublev.La sfida sarà la quarta ed ultima indall’1.00 ora italiana sulla 1573 Arena: quello di domani sarà il secondo incrocio tra i due tennisti, conche ha vinto l’unico scontro diretto, andato in scena nei sedicesimi dell’ATP Bucarest 2024, con lo score di 7-6 (5) 7-5.Guarda glidi tennis su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al meseLa sfida, innella quinta giornata degliverrà trasmessa in diretta tv sul canale Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD, mentre la direttaverrà assicurata da discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.