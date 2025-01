Messinatoday.it - Uccide la madre con decine di coltellate dopo una lite, arrestato il figlio

Orrore nella tarda mattinata di oggi in un appartamento di via Cesare Battisti. Un ragazzo di 26 anni, Giosuè Fogliani, avrebbe ucciso condila, la 62enne Concetta Pappalardo. Sono ancora in corso le verifiche da parte delle forze dell'ordine, ma secondo una prima.