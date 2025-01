Turno sul caso del falconiere laziale | Io non manco a una messa da 67 anni… e tu ti comporti così?

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-14 17:25:00 Il web è in trepidazione:Una storia con molti capitoli che migliora di minuto in minuto. Nel surrealismo che circonda il licenziamento di Giovanni Barnaba comedell’aquila Olympia, la mascotte del lazio, C’è spazio per un altro. Ora quello che si parla è Claudio Lotito, titolare della Lazio e senatore di Forza Italia. E lo ha rivelato Ci è voluta “un’ora per salutarlo”.Ricordiamo che Bernabé, di nazionalità spagnola e con più di un decennio di lavoro nel club, È stato licenziato dopo una tremenda polemica generata dalla pubblicazione sui suoi social di foto e video della nuova protesi peniena che sono stati implementati “da diverse angolazioni”. Il documento grafico è, infatti, inquietante.Queste le parole di Lotito in merito:«Sono 67 anni che nona una, ho un comportamento impeccabile in tutti i sensi, mi batto per il cambiamento e la moralizzazione.