Top Runners Castelli Romani un pranzo sociale tra unione obiettivi e sogni

Domenica scorsa, ildei Topè stato un evento memorabile, capace di coinvolgere e unire atleti, dirigenti, tecnici e appassionati in un clima di entusiasmo travolgente e autentica convivialità. La sala, stracolma di partecipanti di ogni età, ha risuonato di risate, applausi e racconti, trasformando l’occasione in una vera festa dello sport e della comunità.Il bilancio della stagione 2024 è stato un momento di forte condivisione. Il presidente Moreno Cavola, visibilmente emozionato, ha voluto sottolineare quanto l’unità e lo spirito di squadra siano stati determinanti per raggiungere traguardi importanti. “Ogni vittoria, ogni sfida superata è stata il frutto della dedizione di tutti voi. Questo è il nostro più grande successo: essere una squadra vera“, ha dichiarato.