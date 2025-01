Lanazione.it - Tenta la truffa del finto carabiniere, arrestato 18enne

Firenze, 14 gennaio 2025 – Ancora unataai danni di un’anziana, ma questa volta non è andata a buon fine e per un uomo di 18 anni, italiano, sono scattate le manette. Il fatto è avvenuto il 10 gennaio, quando una donna di 84 anni era stata contattata da un sedicente maresciallo dei carabinieri. Che per isolare l’anziana signora e renderla vulnerabile, per consentire al complice di andare presso l’abitazione della vittima e ritirare i valori senza trovare alcun ostacolo, è riuscito addirittura a convincere il figlio dell’84enne, che era presente in casa, ad andare presso la caserma dei Carabinieri insieme al padre, per delle urgenti comunicazioni a loro carico. La donna, però, si è insospettita quando dalla conversazione di sottofondo ha intuito che la sua abitazione era ripresa da una telecamera.