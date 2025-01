Ilgiorno.it - Tenta di fuggire con la droga. Via la patente

Denunciato per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e nei suoi confronti è stato disposto il ritiro della, finalizzato alla sospensione, e il sequestro amministrativo del veicolo. L’altra sera, intorno alle 20, un equipaggio della polizia locale ha visto un veicolo in via Monti che avanzava a forte velocità e con le luci spente. Gli agenti hanno deciso di procedere al controllo del mezzo, intimando l’alt al conducente. Quest’ultimo, alla vista della pattuglia, hato di accelerare per, ma gli agenti sono riusciti a bloccarlo. Prima di fermarsi, l’automobilista ha gettato dal finestrino alcuni involucri, un gesto che non è sfuggito alle Forze dell’Ordine. Durante il controllo, il conducente, un cittadino italiano residente a Vedano al Lambro del 1988, ha manifestato un evidente stato di agitazione e presentava pupille dilatate.