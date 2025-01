Ilrestodelcarlino.it - Stangata assicurata per gli automobilisti

Brutte notizie per glidell’Emilia-Romagna, che vedono aumentare le tariffe Rc Auto con ripercussioni negative anche per i guidatori virtuosi. Stando ai dati raccolti dall’Osservatorio di Facile.it, per assicurare un veicolo a quattro ruote nella nostra regione era necessario spendere una cifra media equivalente a 555,66 euro, ovvero il 5.3% in più rispetto a sei mesi prima. Sempre secondo l’Osservatorio, gliemiliano-romagnoli assicurati che nel 2025 vedranno peggiorare la propria classe di merito e aumentare il costo dell’Rc auto, a causa di un sinistro con colpa dichiarato nel corso del 2024, sono oltre 40.700. Dall’analisi, realizzata basandosi su un campione di oltre 955mila preventivi raccolti su Facile.it tra novembre e dicembre 2024, emerge inoltre come la quota di guidatori colpiti dai rincari per via di un sinistro con colpa sia pari all’1,57% del totale.