Thesocialpost.it - Sparito nel nulla 20 anni fa, viene ritrovato per puro caso: l’incredibile storia

Leggi su Thesocialpost.it

Un uomo, che era scomparso dalla sua abitazione a Riccione per decenni, è stato rintracciato vivo quasi pernelle ultime settimane in Veneto, dopo vent’di assenza. L’evento è avvenuto negli ultimi giorni dell’anno scorso, durante il periodo natalizio, nelle strade di Conegliano, in provincia di Treviso. La polizia municipale, mentre effettuava normali controlli, ha incontrato un clochard che sembrava vagare senza meta.Durante le operazioni di identificazione, gli agenti hanno chiesto all’uomo di fornire i suoi dati e documenti. È così emerso che si trattava di un cinquantenne romagnolo scomparso vent’prima, di cui non si avevano più notizie.All’epoca della sua scomparsa era stata presentata una denuncia formale alle autorità, e la sua famiglia lo aveva cercato a lungo, ma senza successo.