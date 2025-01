Lanazione.it - Siena-Grosseto, assistenza psicologica agli operatori 118

, 14 gennaio 2025 – Alla fine del 2024 è partito il servizio psicologico di supportoe alle operatrici della Centrale 118. È nato dalla necessità di metabolizzare collettivamente eventi particolarmente forti che il personale deve gestire con frequenza. "L'esposizione continua a situazioni di emergenza, come incidenti gravi, malori improvvisi, situazioni di violenza o decessi - racconta la psicologa Asl Tse Diletta Michelin Salomon - può generare stress, ansia, disturbi post-traumatici e, in alcuni casi, episodi di burnout. Per questo motivo è importante poter offriredel 118 un supporto emotivo e strumenti di gestione del trauma non solo per migliorare il proprio benessere psicologico, ma anche di coloro a cui è rivolto l'intervento. Per tali motivi, è importante attuare, entro le 48 ore dall’evento traumatico, interventi di defusing e debriefing, due tecniche psicologiche specifiche, al fine di elaborare gli effetti delle emozioni di natura reattiva, che coinvolgono le varie esperienze soggettive, sia di natura fisica che, non sempre a livello consapevole ma, soprattutto, prevenire possibili esiti di disturbi post-traumatici.