Se giocherò ancora qui? | Kyrgios clamoroso sfogo dopo la figuraccia

Nella prima, lunga e assolata giornata degli Australian Open il numero 92 del mondo ha fatto un indiretto ma graditissimo regalino al numero 1. Il britannico Jacob Fearnley, tennista appena discreto e nella Top 100 da poco, ha chiuso la bocca a Nick, il Grande Infamatore di Sinner. Lo ha fatto a suon di ace, prendendolo a pallate. Fearnley ha vinto in tre set (7-6, 6-3, 6-2) e ha rimandato sotto la docciache negli ultimi mesi aveva vomitato veleno su Jannik. «Forse la mia ultima partita in singolarea Melbourne», ha sibilato l'australiano e, a parte l'amicone Djokovic con il quale giocherà in futuro il doppio, in pochi ne sentiranno la mancanza. La vittoria sul campo, ancor prima di quella morale, il Fenomeno di Sesto se l'era presa al termine di una partita non semplice ma comunque portata a casa contro il cileno Nicolas Jarry:162 minuti di gioco denso e muscolare, Jannik ha risolto al tie-break i primi due set, poi si è disteso nel terzo chiuso facilmente per 6-1.