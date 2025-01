Bergamonews.it - Retegui torna e segna: l’Atalanta riprende la Juve, 1-1 al Gewiss Stadium

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Terzo pareggio consecutivo, ma con un sapore ben diverso quantomeno dal precedente.soffre, va sotto, si rialza, pareggia affidandosi alle sostituzioni, poi rischia di vincerla, poi anche di perderla. È così quando si affrontano due squadre che giocano a calcio e che vogliono i tre punti: alla fine, come spesso capita, non se li prende nessuna delle due, né una Dea comunqueta in palla soprattutto nel secondo tempo, né unache arrivava da un momento negativo. Forse per la corsa Scudetto sono due punti persi lato nerazzurro, ma considerata la caratura dell’avversario, al netto della classifica, va bene così.Per una‘spuntata’, Gasperini sceglie di schierare Djimsiti (vistosamente incerottato al sopracciglio destro) al posto di Hien, diffidato al pari di Kolasinac, con Scalvini alla terza da titolare di fila complice anche l’infortunio di Kossounou.