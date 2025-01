Secoloditalia.it - Ramy per loro è solo un pretesto: i centri sociali cercano le violenze. E la sinistra li giustifica

Leggi su Secoloditalia.it

C’è una parola d’ordine che sta passando ain relazione alleandate in scena alle manifestazioni per: disagio sociale. La utilizzano oggi il sindaco di Napoli e presidente dell’Anci, Gaetano Manfredi, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, e anche una persona solitamente lucida come Marco Minniti, che la declina nella forma della «sicurezza sociale». Ma si tratta di una lettura di comodo e strumentale che sposta la responsabilità sul governo. Parlare di disagio sociale, infatti, significa sostanzialmente dire che il governo non fa abbastanza per i ceti più deboli e poter liquidare il ddl sicurezza – e le norme più stringenti a tutela delle forze dell’ordine di cui ora si ragiona – come una risposta meramente securitaria e, quindi, inadeguata. Ma sono i fatti a contraddire questa lettura: la violenza di piazza non si vede oggi in relazione alla tragica morte die non è legata al tema delle periferie.