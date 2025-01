Lanazione.it - Raid, il caso Chianciano. Prefettura al lavoro per trovare la soluzione dopo l’appello di Torelli

TERMEdi Laura Valdesidella sindaca diTerme Grazianon è sicuramente rimasto inascoltato. Aveva annunciato sui social che,ilvandalico sulle auto della Misericordia die di un paio di privati, si era rivolta al prefetto per chiedere la convocazione urgente del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. La vicenda del giovane migrante che da diversi mesi, ormai, sta tenendo in apprensione la cittadinanza per il crescendo di eccessi che l’hanno visto protagonista, è certo all’attenzione della rappresentante del governo Matilde Pirrera. Lasta lavorando per la ridella questione congiuntamente con le forze di polizia. Non è stata ancora fissata un’eventuale data del Comitato chiesto dalla sindaca, probabilmente occorre avere prima un quadro a tutto tondo della situazione – dalle molteplici denunce alla ’storia’ in Italia del giovane senegalese, alle attività già svolte finora per questodelicato – prima di qualsiasi mossa.