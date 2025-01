Lanazione.it - Prima e seconda categoria

PISTOIA La diciassettesima giornata dei campionati diè stata archiviata domenica scorsa: è dunque tempo di tirare le somme in vista del prossimo turno. Bilancio agrodolce nel girone A di: il CQS Pistoia ha pareggiato in casa contro il Pieve Fosciana (1-1, Niccolai) rimanendo comunque al di sopra della linea di galleggiamento, mentre il Chiazzano fanalino di coda è stato brutalizzato dal Montignoso capolista (vincitore per 4-0). Segno "X" preminente invece nel girone D: Campagna ha messo la firma per il Quarrata sotto l’1-1 con il Settimello primo della classe, che tiene gli uomini di Diodato al terzo posto. Scivolone per l’Am Aglianese, adesso ottava: l’Albacarraia ha vinto 1-0. Pari interno a reti inviolate invece per l’Atletico Casini Spedalino, con il Casale Fattoria.