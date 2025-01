Gamerbrain.net - PlayStation Plus Extra e Premium: Giochi che usciranno dal servizio a Gennaio 2025

Dopo aver annunciato iGRATIS per gli abbonatiEssentials, Sony ha svelato quali invece saranno i titoli a lasciare la piattaforma a partire dai prossimi giorni,che fanno parte dei pianidi, e che come il Game Pass sono disponibili solo per un periodo di tempo limitato e non possono essere riscattati.– Gamerbrain.netin uscita aPartiamo prima di tutto daichedal catalogo, e che dunque non saranno più giocabili e scaricabili a partire da questo mese:Resident Evil 2 (PS4 e PS5)Hardspace: Shipbreaker (PS5)Just Cause 3 (PS4)Dragon Ball FighterZ (PS4)Life is Strange: Before the Storm (PS4)Just Cause 4 Reloaded (PS4)Just Cause 4 (PS4)Pure Holdem (PS4)Vi consigliamo di non lasciarvi assolutamente sfuggire Life is Strange, Resident Evil 2 e Just Cause 3 e Just Cause 4.