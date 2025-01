Ilrestodelcarlino.it - Perseguita la ex e il compagno: "Eravamo seguiti anche dai droni"

Avvocato a processo per stalking nei confronti dell’attualedella ex. Ieri dinanzi al giudice monocratico di Pesaro si è svolta l’udienza nei confronti di un avvocato di macerata di 64 anni. E’ accusato di averto il fidanzato della ex convivente residente nel fanese, che si è costituito parte civile, assistito dall’avvocato Mara Roccisano. Un analogo procedimento è pendentedinanzi al tribunale di Ancona dove si è invece costituita parte civile la ex compagna dell’avvocato maceratese. "Ci diceva che ci avrebbe fatto licenziare e sfiancato economicamente – ha raccontato la ex compagna dell’imputato, assistito dall’avvocato Giovanni Bora e Marco Manfredi, ascoltata ieri in aula che, dopo la fine della sua relazione con il 64enne, ha iniziato una nuova storia con l’attuale fidanzato, suo collega di lavoro -.