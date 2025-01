Calciomercato.it - Palladino a muso duro: “Pensarlo è folle. Gudmundsson non è un problema”

Fiorentina ancora ko: i viola cadono anche sul campo del fanalino di coda Monza e e vengono contestati dai propri sostenitoriNotte amarissima per Raffaele, attesissimo ex della sfida nel posticipo di campionato tra Monza e Fiorentina, con il successo finale dei brianzoli.Bocchetti e(LaPresse) – Calciomercato.itI padroni di casa ritrovano la vittoria, mentre la Fiorentina continua nel momento delicato e viene contestata dai suoi tifosi arrivati a Monza nonostante la gelida serata e con temperature sotto lo zero.analizza con lucidità cosa non va nella sua squadra: “Il Monza ha meritato la vittoria, però adesso non dobbiamo buttarci giù e mantenere l’equilibrio. Dobbiamo ritrovare gli automatismi che avevamo fino a un mese fa e che ci hanno permesso di fare grandi risultati”.