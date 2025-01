Lettera43.it - Neil Gaiman, autore di The Sandman, accusato di molestie sessuali

Otto donne hanno, fumettista edi Thee American Gods, di violenza sessuale. Le denunce sono arrivate in un nuovo articolo del New York Magazine scritto da Lila Shapiro e intitolato There is No Safe Word in cui sono presenti i dettagli di presunte aggressioni da parte dello scrittore britannico nella sua abitazione oppure durante alcuni viaggi all’estero. Già a luglio 2024 Tortoise Media aveva pubblicato un podcast in sei parti contenente le accuse di altre cinque donne, che avevano scelto di proteggere la loro identità. Come allora,le ha respinte al mittente dichiarandosi innocente. Già colpiti alcuni suoi progetti per cinema e tivù tra cui la terza stagione di Good Omens, ridotta a un solo episodio, e Dead Boy Detectives, cancellata dopo una sola stagione.