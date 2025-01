Inter-news.it - Napoli-Inter a 47 giorni! Il percorso prima dello scontro Scudetto – CdS

La partita traci sarà tra 47allo stadio Diego Armando Maradona. Ilsarà difficile per entrambe, il riassunto del CorriereSport.sono le due candidate forse più credibili per la lotta allo. In questo weekend si saprà se effettivamente ci saranno due squadre per la corsa al primo posto, oppure tre. Tutto dipende dallodiretto tra Atalanta estessa. L’analisi però si sofferma sulla sfida tra il club partenopeo e l’, in programma il 2 marzo. I nerazzurri a gennaio hanno un calendario piuttosto agevole: dopo il Bologna domani ci saranno Empoli e Lecce.del 2 marzo una montagna!MESE COMPLICATO – Il problema del mese di gennaio sono i numerosi confronti, ma soprattutto le due partite decisive per la qualificazione in UEFA Champions League.