Mistero nel Salento a fuoco auto di famiglia della vicesindaca

Dopo quelli delle ore e dei giorni scorsi, ancoranelper un brutto incendio che ha colpito un amministratriceprovincia di Lecce. Un rogo di sospetta natura dolosa, infatti, ha distrutto la Lancia Y intestata alla figlia 19ennedi Novoli, Francesca Ingrosso. L’episodio si è verificato durante la notte scorsa.nel, rogo di natura dolosa L’, in uso alla, era parcheggiata in via Luigi Madaro, a Novoli, davanti all’abitazione dell’esponente politico. L’intervento dei Vigili deldi Veglie ha impedito che le fiamme si propagassero ad altre vetture, interessando le abitazioni vicine. Sull’accaduto ed ilnelindagano i carabinieri che sono intervenuti sul posto per effettuare i classici rilievi del caso.