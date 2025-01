Ilgiorno.it - Minorenni si fingono poliziotti. Volevano derubare dei coetanei

Li hanno circondati, in quattro contro due. Poi li hanno obbligati braccia al muro e gambe divaricate per perquisirli, come se fossero. Ma non sono, sono baby rapinatori. Hanno tra i 14 e i 16 anni. Giovedì scorso, in branco, hanno aggredito e derubato due. Li hanno approcciati al centro commerciale Meridiana. Una sigaretta elettronica Iqos e un marsupio con dentro soldi e altro, il bottino. "Due ragazzi sono stati accerchiati da un gruppetto di ragazzi che, sotto minaccia, li hanno perquisiti, facendosi consegnare una sigaretta elettronica ed un marsupio", riferiscono dalla questura di Lecco. Le due giovanissime vittime, dopo essere state assalite, hanno chiesto aiuto agli agenti della Polizia ferroviaria incrociati in stazione. Idella Ferroviaria hanno subito bloccato due dei quattro.