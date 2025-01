Zon.it - Mercato S. Severino: focus sulla sanità, urgono interventi per l’Ospedale “G. Fucito”

S.– Si è tenuto ieri mattina, presso l’aula consiliare del Comune, un incontro promosso dal sindaco Antonio Somma per affrontare le criticità del Presidio Ospedaliero “G.”. Alla riunione hanno partecipato anche i rappresentanti delle sigle sindacali provinciali FP CGIL e CISL FP, con l’obiettivo di delineare un piano condiviso per rilanciare le attività sanitarie nella Valle dell’Irno.Il sindaco Somma ha sottolineato l’urgenza di risolvere la carenza di personale medico e sanitario, definendola una priorità per garantire servizi efficienti alla popolazione. «La tutela della salute dei nostri cittadini è prioritaria. Dobbiamo assicurarci chetorni a operare a pieno regime», ha dichiarato Somma, ribadendo l’impegno dell’amministrazione.Assunzioni in arrivo e monitoraggio costanteL’incontro fa seguito a quello avvenuto la scorsa settimana con il direttore generale dell’A.