.com - L’oroscopo di martedì 14 gennaio 2025

Arietedal 21 marzo al 20 aprileIn un oroscopo così positivo è chiaro che cambiamenti importanti possono verificarsi e non bisogna limitarne l’influenza. La tua unione ha mostrato i suoi punti deboli? Ora puoi cercare di recuperarla con atteggiamenti più attivi. Bene per chi vuole impostare nuove attività.Torodal 21 aprile al 20 maggioNuovi incontri possono dare una spinta in avanti, ma in questi giorni non è facile mantenere la tranquillità. Oggi cura la forma fisica.Gemellidal 21 maggio al 21 giugnoOtterrai un grande vantaggio, anche nelle questioni di cuore. Tante buone idee, buone le partenze che avvengono in questo periodo.Cancrodal 22 giugno al 22 luglioColoro che hanno aspettato a lungo un amore o erano in discussione, ora possono trovare equilibrio. Mutamenti in ambito familiare: scelte o decisioni importanti.