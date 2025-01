Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Alba Berlino 100-68, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: vittoria meneghina meritata. Bolmaro e Mirotic trascinano una splendida squadra

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPartita finita!batte100 a 68.100-68 Centesimo punto firmato Bortolani. Tripla costruita bene allo scadere del tempo.97-68 Giocata sublime di Gillespie che prende il tempo all’avversario e poi va a realizzare il canestro del +2994-68 Un tiro libero anche per Brooks dalla lunetta.Entrati negli ultimi due minuti. Partita ormai conclusa allo di punteggio. 93-68 1 su 2 per lui a liberi.Bravissimo a prendersi anche un fallo fin troppo eccessivo. Ottimo ingresso in campo di Guglielmo Caruso.Ma che stoppata di Caruso!! Palla che sbatte sul tabellone e torna nelle mani dei tedeschi! Cancellato Wetzell!!!92-68 Bellissimo movimento di Wetzell.92-66 2 su 2 per Le Day dalla lunetta che lascia il posto proprio a Caruso.Sta per entrare anche Caruso.