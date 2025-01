Oasport.it - LIVE Nardi-Diallo 7-6, 6-7, 3-2, Australian Open 2025 in DIRETTA: l’azzurro non sfrutta due palle del doppio break

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Slice a segno.15-15fallo (6°).15-0 Prima vincente.4-2 Si gira di dritto il canadese, lascia una prateria a Luca che non si fa pregare con il cross! Da 0-30, altro mattoncino!40-30 Gratuito di dritto!30-30 Seconda in kick e rovescio lungoriga!15-30 Sul nastro il rovescio inggio del canadese.0-30fallo (9°).0-15 Viene avanti attaccando al centro di rovescioe fa punto.3-2 Risalee resta in vita nel 2° set.A-40 Errore con il dritto dal centro di.40-40 Servizio vincente.30-40 Dritto profondo dopo la prima.15-40 Scentra il dritto! Due chance di allungare in modo (forse) definitivo!15-30 BEH! Risposta di dritto sulla riga e dritto in cross stretto vincente!!15-15 Esagera con il rovescio stavolta Luca.