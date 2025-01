Oasport.it - LIVE Musetti-Arnaldi 7-6, 4-6, 7-6, 5-3, Australian Open 2025 in DIRETTA: il n.15 è avanti di un break

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-3 Ace esterno.ha ritrovato il servizio proprio nel momento decisivo.40-0 In rete il rovescio incrociato del n.39.30-0 Ace al centro del n.15.15-0accelera con il rovescio, poi chiude con il diritto lungolinea. Questo game è cruciale.4-3 Doppio fallo difondamentale per.15-40 Larghissima la palla corta del n.39. Siamo a 4 ore di partita.15-30 Bruttissimo errore di, in rete il diritto in avanzamento.15-15 Scambio logorante,fa correree chiude con il diritto incrociato in allungo.15-0 Largo il recupero in back di rovescio di.3-3 Spettacolare rovescio lungolinea vincente di.40-30 Lunga la risposta disulla seconda di, altro errore grave.30-30 Battuta vincente al centro.