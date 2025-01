Oasport.it - LIVE Musetti-Arnaldi 7-6, 3-4, Australian Open 2025 in DIRETTA: scambio di break, non cambia l’assunto e non decolla la qualità

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-A Recupero alto e sulla riga di, smash a rimbalzo che mette nel sacco. Palla!40-40 OOOH! Però! Cosa tira fuori il toscano su questo recupero di smorzata. Frustata di polso e cross vincente da un metro dalla rete, numero!A-40 Orrenda risposta a metà rete in back di.40-40 Splendida stop volley in allungo verso destra.40-A Nuovo gratuito banalissimo di. Dritto con la volontà di colpire vincente che esce in larghezza.40-40 La prima viene in soccorso al ligure.30-40 Bellissimo rovescio lungoriga di.30-30 Seconda sulla riga, attacco e smash. Continua a rischiare moltissimo.15-30 Servizio, dritto e urlo.0-30 Doppio fallo (6°).0-15 Doppio fallo (5°). Mamma mia! Veramente una partita difficile da commentare.