Le ha spezzato il cuore Kate Middleton la decisione sul figlio George che cambia tutto

Leggi su Caffeinamagazine.it

Si apre un nuovo capitolo per l’educazione del giovane principe. Secondo quanto riportato dal Daily Express, i Duchi di Cambridge,e il principe William, avrebbero deciso di rompere con la tradizione familiare e iscrivere i loro tre figli,, Charlotte e Louis, al Marlborough College, una prestigiosa scuola privata nel Wiltshire.La scelta rappresenta una deviazione rispetto al percorso educativo seguito da William e Harry, entrambi ex studenti dell’esclusivo Eton College. Alla fine, William eavrebbero deciso che i loro tre figli frequenteranno il Marlborough College, una scuola nota per il suo ambiente accademico misto e moderno, con una retta annuale di 59mila sterline.Leggi anche: “Era il mio”. Meghan Markle in lutto, l’addio che non avrebbe mai voluto dareWilliam eMiddelton, lasui figliavrebbe inizialmente manifestato delle riserve sull’opzione Eton.