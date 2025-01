Lanazione.it - La Tushe domina nel derby. E balza in testa alla classifica

Leggi su Lanazione.it

LaPrato vince ile sale al primo posto nelladel girone C della serie A2 femminile, dove ad una giornata dal giro di boa sono ben quattro a condurre. La squadra allenata da Valentina Megli ha sbancato il "Gaddo Cipriani" di Borgo San Lorenzo con il netto punteggio di 31-20. Niente da fare per le padrone di casa dell’Euromed Mugello, già sotto all’intervallo per 9-13. Questo il tabellino delle pratesi: Benedetti 2, Micotti M. 5, Amerighi 3, Gurra 3, Del Bono E. 1, Della Maggiora 3, Niccolai 3, Logica, Desii, Micotti R. 1, Rossi, Del Bono G. 1, Ucchino 9, Bartalucci, D’Avossa, Milan. Questi i risultati degli altri incontri: Publiesse Chiaravalle-Edilspi Mattroina 44-23 e Conversano-Halikada Gattopardo Licata 36-23. Ha ripostato Trapani. La: Trapani,Prato, Conversano e Publiesse Chiaravalle 8 punti; Euromed Mugello ed Edilspi Mattroina 2; Halikada Gattopardo 0.