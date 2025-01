Bubinoblog - LA RAI FESTEGGIA GLI ASCOLTI DI MONTECRISTO: “NUTRIMENTO FECONDO PER LA SERIALITÀ”

Leggi su Bubinoblog

La Raii grandidella premiere de “Il Conte di”, la miniserie evento di Rai1 con punte superiori al 30% e target eccezionali soprattutto tra i più giovani.“La serie evento Il conte diha debuttato ieri con oltre 5 milioni di spettatori e il 27% di share. Un altro grande ascolto per la fiction della Rai, ancora più soddisfacente per i risultati ottenuti sui target donne 15-24 (37,5%) e maschi 15-24 anni (27,5%)”, sottolinea la direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati.Poi aggiunge: “Vincono lo spirito coeso di una grande coproduzione internazionale, la qualità del prodotto, la regia di un maestro come Bille August, la squadra di scrittura guidata da Sandro Petraglia e l’interpretazione di un cast in cui accanto a Sam Claflin primeggiano volti importanti e amati della nostra fiction”.