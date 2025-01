Panorama.it - La California usa i detenuti per spegnere gli incendi (e li paga poco)

La statuetta degli oscar è ancora lì, avvolta dalla cenere. Tutto intorno un cumulo di macerie e distruzione. Los Angeles continua a bruciare e il numero delle vittime adesso sale a 25. E i prossimi giorni potranno essere peggiori dei precedenti. È il servizio meteorologico statunitense a lanciare l’allarme: >. Le fiamme non risparmiano neanche le ville dei vip di Hollywood, mentre la polizia ha ingaggiato una vera e propria lotta per contrastare gli sciacalli. A quanto riporta il quotidiano Los Angeles Time, tre uomini sono finiti sotto processo per aver rubato oggetti di valore pari 200mila dollari, approfittando della evacuazione di migliaia di persone dalle proprie abitazioni. Tuttavia, a divampare è soprattutto la polemica politica:Gavin Newscum (letteralmente Gavin la feccia) dovrebbe dimettersi.