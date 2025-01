Ilfoglio.it - Joao Fonseca è cresciuto in fretta

Leggi su Ilfoglio.it

Nei giorni precedenti all'inizio degli Australian Open, c'era un meme che circolava tra gli appassionati di tennis. Il russo Andrej Rublev raffigurato in due versioni: una sorridente, una tutto incupito, preoccupato. Nella prima c'era scritto sotto: quando scopri di giocare al primo turno contro uno che arriva dalle qualificazioni. Nella seconda: quando scopri che quel qualificato è. E in effetti, grande era la curiosità nel vedere come il 18enne di Rio de Janeiro avrebbe affrontato la sua prima partita in carriera nel tabellone principale di un torneo dello slam. Per giunta, contro il numero nove al mondo. La fine della scorsa stagione perè stato uno spartiacque: ha stravinto le Next Gen Finals, cioè quel proscenio che prima di lui s'erano presi Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, negli anni addietro.