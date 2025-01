Inter-news.it - Inter-Bologna per un doppio come back: Thuram e… San Siro!

Domani a San, con Marcuspronto a ritornare dal primo minuto. Ma non sarà l’unico importante ritorno da registrare.RITORNO – Oggi warm-up a Sanper prepararsi al meglio alla serata di domani, che coincide con unritorno: quello di Marcusdal primo minuto e quello dell’tra le mura amiche del suo stadio, San. Domani alle 20.45, i campioni d’Italia giocheranno il recupero della diciannovesima giornata, turno in cui la Beneamata non ha giocato per l’impegno arabo in Supercoppa italiana. Contro ilsarà una partita molto importante, perché in caso di successo, i nerazzurri si porterebbero a meno uno dal Napoli capolista e con una partita ancora da recuperare (con la Fiorentina). Appunto, domanivedrà unritorno.