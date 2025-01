Lapresse.it - Incendi Los Angeles, almeno 25 morti: ancora vento forte

IN AGGIORNAMENTO – Il rientro a casa degli sfollati provocati dagliche stanno interessando la zona di Losnon sarà una questione di giorni. Lo ha detto il capo del dipartimento dei vigili del fuoco della metropoli californiana, Kristin Crowley. Lo riporta la Cnn. L’obiettivo, ha assicurato, è far tornare gli sfollati nelle proprie abitazioni non appena potranno farlo in sicurezza. Le vittime intanto sono25. Il presidente eletto Trump potrebbe arrivare in città settimana prossima.“Vi dirò e vi garantirò che quando sarà sicuro farlo, consentiremo alla popolazione di rientrare: questa è la priorità. Ma altrettanto importante è la sicurezza di quegli individui”, ha spiegato Kristin Crowley, sottolineando che non basteranno “giorni” per il loro ritorno a casa. “Non ci vorranno giorni”, ha spiegato.