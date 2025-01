Terzotemponapoli.com - Il Napoli (oltre la cessione di Kvara) e non solo: parla Morabito

Hato soprattutto dell’agente Fifa Vincenzoa Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Marte Sport Live’. “L’addio ditskhelia a gennaio mette ilin condizione di trovare con urgenza un sostituto. Sono situazioni complesse nel mercato di riparazione ma non è giusto né saggio trattenere un giocatore che ha chiesto di andar via. De Laurentiis dal canto suo già con l’acquisto di McTominay ha dimostrato che se vuole andare su un calciatore lo prende. Ha dato le chiavi a Conte, che non è certo venuto aper dare un campionato di assestamento”.il“Il tecnico salentino vuole vincere e potrebbe farlo anche quest’anno, complici le difficoltà di Juve, Milan, Roma. Per quanto l’Atalanta sia molto forte, vedo una lotta a due per lo scudetto traed Inter.