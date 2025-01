Sport.quotidiano.net - Il Milan deve ripartire. Carica Conceiçao. Turnover al minimo

Il tour de force è partito: undici gare tra campionato e coppe in poco più di un mese. Ilsi gioca tutto o quasi. Qualcosa l’ha già giocato e vinto, in Arabia. Ma il cinquantesimo titolo della storia rossonera e già finito in archivio, a San Siro, col Cagliari, dopo pochi minuti. Ripartita la contestazione alla società dalla Sud ("Cardinale, devi vendere, vattene"), striscioni esposti al contrario da parte deiClub, per protestare contro le nuove modalità di vendita dei biglietti (acquistabili solo individualmente). In più, 15mila euro di ammenda rifilata dal giudice sportivo "per avere, suoi sostenitori, intonato un coro becero di scherno nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, nonché, a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio del primo tempo e del secondo tempo di circa tre minuti".