Ilfattoquotidiano.it - Gigi D’Agostino: “La malattia ti cambia totalmente con la sofferenza e la paura. Sono quelle cose che ovviamente ti spostano proprio da un’altra parte”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

, il disc jockey torinese famoso in tutto il mondo, si è raccontato al podcast di Alessandro Cattelan “Supernova”. L’artista ha raccontato della sua, presumibilmente un tumore, che è riuscito a curare. Ma ha ricordato i momenti in cui ha dovuto squarciare il velo della sua proverbiale riservatezza per rendere pubblica la notizia ai media: “Ho dovuto fare il post sui social per evitare i chiacchiericci e perché c’era un concerto in Lituania. Ho dovuto comunicarlo perché sennò che ne sai cosa veniva fuori. Allora ho preferito essere io a farlo. Ho dovuto farlo“. E il clamore è stato eccezionale.Il rapporto con lanon è stato semplice: “Tiperché subentrano la, la. Insommachetida