Lapresse.it - Gaza, Casa Bianca: “Accordo per la tregua è vicino”. Hamas si riunisce

Tornano a muoversi gli ingranaggi per un’intesa su un cessate il fuoco ae sul rilascio degli ostaggi. A pochi giorni dal ritorno di Donald Trump al timone degli Stati Uniti, nelle ultime ore si rincorrono notizie che fanno pensare a un’accelerazione che possa portare a unin tempi brevi. Laha fatto sapere, per bocca del consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan, che unpere potrebbe concretizzarsi “in settimana”.Non solo: l’amministrazione Biden si è “strettamente coordinata” con quella entrante di Trump per dare alle parti coinvolte un “messaggio di unità” riguardo all’interesse nazionale Usa, ha precisato Sullivan. L’obiettivo sembra essere quello di raggiungere unprima del 20 gennaio, quando ci sarà il passaggio del testimone fra Joe Biden e Trump alla