FOCUS MOTOGP – La battaglia epica tra Martin e Bagnaia e i segreti del prossimo campionato!

In questa intervista esclusiva con Matteo Pittaccio, analizziamo la stagione 2024 del Motomondiale ?, che è stata la più lunga di sempre con ben 20 gare disputate, un numero record pari alle edizioni precedenti. Ilha visto una lotta entusiasmante tra Jorge(Ducati Pramac) e Francesco(Ducati Factory), conche ha trionfato grazie alla sua straordinaria costanza, con un vantaggio di soli 10 punti su. Marc Marquez (Gresini Racing Team) ha mostrato il suo talento ma non è riuscito a contrastare la forza dei due protagonisti principali. Durante l’intervista, Matteo Pittaccio ci racconta chi lo ha sorpreso di più in questa stagione e chi, invece, si sarebbe aspettato qualcosa di più. Inoltre, guardiamo al futuro: cosa ci riserverà ile quali piloti potrebbero emergere come protagonisti nel 2026? Non perdere questa chiacchierata con uno degli esperti più seguiti del! Scopri tutto su come si è evoluta la stagione e cosa aspettarci dalla prossima.