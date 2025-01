Panorama.it - Esperti al lavoro per svelare i misteri del volo Jeju Air

Con uno scarno comunicato da parte del ministero dei Trasporti sudcoreano, l’11 gennaio scorso si è appreso che le scatole nere del Boeing 737 diAir precipitato il 29 dicembre scorso, sia il Digital Flight Data Recorder (Dfdr, che registra eventi e parametri di), sia il Cockpit Voice Recorder (Dcvr, che registra le voci in cabina), avrebbero smesso di registrare circa quattro minuti prima dello schianto sulla pista di Muan. Un lasso di tempo poco comprensibile perché molto esteso e non compatibile con un evento come quello dichiarato dall’equipaggio, di aver subito un impatto contro degli uccelli, che sarebbe avvenuto due minuti dopo l’avvertimento da parte dei controllori di. Un’emergenza che in sé non giustifica una totale perdita di controllo dell’aeroplano né, tantomeno, quella di tutte le fonti di energia elettrica di bordo, che sono diverse, ovvero derivano dai generatori dei due motori turbofan ma anche dall’Apu (unità di potenza ausiliaria), attivabile senza problemi a quella quota, ormai bassa.