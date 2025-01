Ecovandalo beccato mentre abbandona tre sacchi di spazzatura rischia 10mila euro di multa

Leggi su Bergamonews.it

Romano di Lombardia. È una lotta serrata agli ecovandali quella che la Polizia Locale del Distretto della “Bassa Bergamasca Orientale” ha messo ormai in campo da diverso tempo.Un’attività che impegna spesso a lungo gli agenti, soprattutto nelle zone periferiche della città. Ma, grazie all’utilizzo della tecnologia della videosorveglianza, nella maggior parte dei casi “l’ecofurbo” – come lo definisce l’amministrazione comunale – viene identificato e inchiodato alle proprie responsabilità.L’ultimo caduto nella rete della Polizia Locale, immortalato dalle telecamere, è un cittadino italiano residente in paese che si è reso responsabile dell’abbandono di tre grandineri colmi dinon differenziata in Vicolo Lombardini a Romano di Lombardia.La persona, una volta identificata dalla Polizia Locale, oltre ad aver rimosso tutti rifiuti che avevato, è stata denunciata alla Procura della Repubblica ead una sanzione fino a 10 mila