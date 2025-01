Lanazione.it - È morta la scrittrice Simona Polimene, la scomparsa a soli 51 anni. “Donna e mamma straordinaria”

Empoli, 14 gennaio 2025 – “Amici per Forza”, “La FilOssOfia di Rudy”. E ancora: “Un mistero per Rudy”, “Nell’Ombra delle Donne” e “L’uomo che non conosceva l’amore”. Sono alcuni dei libri più apprezzati fra quelli scritti dae che probabilmente ne rappresenteranno il ’testamento letterario’, mentre c’è già chi chiede di intitolarle uno spazio pubblico a ricordo della sua attività e del suo talento. Perché lanata a Ponzano, ma residente a Vinci si è spenta ieri dopo una breve malattia, a51, lasciando oltre al marito e alla figlia adolescente un’intera comunità di appassionati che ne apprezzava lo stile di scrittura. E la bontà d’animo. Il dolore a Empoli e nel Valdarno è incontenibile, tanta la rabbia per una“ingiusta”, che in molti stanno faticando ad accettare.