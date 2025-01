Lanazione.it - “Disarmiamoci”: Arezzo marcia per la pace

, 14 gennaio 2025 –per la. L’appuntamento è fissato per sabato 18 gennaio quando, alle 18.30, prenderà il via da piazza San Jacopo unalungo le vie del centro storico fino alla cattedrale che accomunerà associazioni, movimenti e società civile per lanciare un condiviso messaggio contro ogni forma di guerra e violenza, con l’adesione e la partecipazione anche del vescovo di-Cortona-Sansepolcro Andrea Migliavacca. “- Unica via per la” è lo slogan di questa iniziativa promossa dalla Rete Aretinae Disarmo a cui ognuno potrà partecipare per testimoniare la propria opposizione verso odio, fanatismo, razzismo e pregiudizio che alimentano i conflitti, contribuendo a costruire una cultura improntata alla convivenza, all’affermazione dei diritti e alla tutela della dignità di ogni persona.