Ilgiorno.it - Disabili più autonomi, altri alloggi. Ragazzi autistici: l’Amicizia rilancia

I progetti di residenzialità semi autonoma della cooperativa Amicizia di Codogno triplicano. Dopo la faticosa ma riuscita esperienza di “Appartamenti in centro”, con cui la coop lavora per il “dopo di noi” e insieme alle famiglie, ha messo in sicurezza nell’ex Pretura diecicon autismo di livello tre, ora c’è il progetto “Il sogno continua”. Comprende “Il giardino delle rose”, “Sotto un cielo stellato” e l’ipotesi di realizzazione di una piscina fisioterapica che è ancora in cerca di finanziamenti. Tutto in un immobile di via Cavallotti della Fondazione Lamberti, in comodato d’uso ad Amicizia. "Con “Il giardino delle rose” (nato come “Appartamenti in centro” grazie al sostegno economico dei familiari) – spiega la direttrice Monica Giorgis - realizziamotre appartamenti, con spazi di vita comune.