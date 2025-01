Ilrestodelcarlino.it - De Paolis (Sant’Orsola) spiega in tv i sintomi e i fattori di rischio delle infezioni alla protesi

Bologna, 14 gennaio 2024 -alle: una paura che attanaglia molti pazienti reduci da interventi chirurgici in cui si sono visti sostituire parti di ossa o articolazioni con elementi esterni, leappunto. È un timore fondato? Ilc’è ma è molto limitato, parola dell’esperto: il professor Massimiliano De, primario di Ortopedia del Policlinicodi Bologna. Come si infetta unadidi un’infezione Le terapie Come si infetta una“Ildi infezione – hato il professor Denel corso della trasmissione Elisir, su Rai3 – si aggira intorno all’uno per cento su chi viene operato con una. Unaccettabile, anche se pensando ai tantissimi interventi di questo genere che ogni giorno si svolgono solo in Italia, inizia ad essere un numero importante.