Zonawrestling.net - Damian Priest vs. Finn Balor, la riflessione sul match di Vince Russo:”Priest ha agito da heel”

La lunga rivalità trasembra essersi conclusa nell’episodio di RAW di ieri sera con un brutale Main Event. Gli ex amici si sono affrontati in un brutale Street Fight, conche ha ottenuto una prevedibile vittoria su. A un certo punto, ilsembrava destinato a concludersi improvvisamente quandoè stato messo su una barella dal team medico. Tuttavia, “The Punisher” è intervenuto, attaccando “The Prince” e garantendo che l’incontro continuasse. Questo gesto ha fatto apparire il babyfacecome un, come spiegato dadurante Legion of RAW.Did this STREET FIGHT just turn into a STRETCHER?! #RawOnNetflix pic.twitter.com/LjBXihSqAp— WWE (@WWE) January 14, 2025ha giudicato insolite le azioni diper un babyface.